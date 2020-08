Reprodução Instagram, DR

Cerca de um mês e meio depois da morte de Pedro Lima, Pedro Granger recorreu, uma vez mais, às redes sociais para recordar o amigo e colega que partiu aos 49 anos. Pedro Granger recuperou uma memória dos anos 90, ao lado do ator e Fernanda Serrano, e deixou uma emotiva mensagem dedica a Pedro Lima.

"Oh meu Limão , tenho pensado em ti todos os dias . Mas todos mesmo. Hoje então foi o dia inteiro, e foi triste , e foi difícil , e foi...Aqui estamos quando tudo começou nos anos 90 com a nossa Nana e o seu amor incondicional por nós os dois", começou por escrever.

"Não sou de me aproveitar destas coisas , mas não consigo parar de pensar e questionar e NÃO julgar . E de até ver um espelho. Alguma coisa que possa fazer estou aqui . Mas Limão . Era falares comigo e com outros que te adoram e ajudávamo-nos uns aos outros", continuou.

"Hei de te adorar sempre . Mas la dizias tu (e confesso que me enervavas sempre com esta tua frase lol): ‘só explica quem perde’.. E sim é um sentimento de perda colossal. Um dia falarei sobre isto da minha experiência com a saúde mental. Um dia ...", referiu.

Por fim, o ato salientou ai importância em se falar de saúde mental. "Vi muitos comentários sobre o facto deste post ser eu a pedir ajuda também. Não não é! Não è esse o objetivo, minha gente. Não é uma questão de ser eu, mas sim de todos termos uma educação sobre saúde mental desde pequeninos. E ajuda precisamos todos .. uns mais que outros, uns numas fases outros noutras", rematou.

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado sem vida na praia do Abano, em Cascais, no passado dia 20 de junho, apanhando todos de surpresa. O ator deixou cinco filhos.