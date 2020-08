Foi uma iniciativa inédita na carreira do cantor. Tony Carreira criou um espectáculo online, com transmissão no Youtube, a partir do seu estúdio, local onde confessa que passa a maior parte do tempo.

Numa sessão acústica onde deu voz aos seus êxitos e conversou com amigos e membros da sua equipa, o artista teve muita gente ao seu redor. Ângela Rocha, a sua namorada, também esteve presente e assistiu ao evento.

Apesar da assistente de bordo nunca ter aparecido nas imagens, a sua cadela surgiu inúmeras vezes durante a emissão como pode ver no vídeo acima.

Abaixo, veja uma foto de Ângela Rocha com os seus dois cães. O casal tem estado na nova mansão de quatro milhões de euros do cantor.

