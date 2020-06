Depois de vender por 1,1 milhões de euros uma casa entre a Quinta do Lago e Vale do Lobo, Tony Carreira comprou um terreno para construir a casa dos seus sonhos. A mansão terá sido recentemente inaugurada com a presença dos filhos e família.

A casa situa-se em Pinhal Velho, entre Vilamoura e Albufeira, numa área em que cada imóvel custa entre três e quatro milhões. Segundo o Correio da Manhã, o lote do terreno foi adquirido por um milhão de euros, numa zona exclusiva e bastante privada.

Divorciado de Fernanda Antunes, aos 56 anos, Tony Carreira vivia com Ângela Rocha (ver imagens aqui) hospedeira e sua namorada, numa apartamento duplex no Parque das Nações em Lisboa que estava à venda por 2,5 milhões de euros.

»» A ex-mulher de Tony Carreira como nunca a viu

Reprodução Instagram, DR

No final de maio, Laura Figueiredo, a antiga apresentadora do Fama Show e namorada de Mickael Carreira, revelou o momento de um jantar confecionado pelo seu sogro, Tony Carreira. “Gente, quando me virem e acharem que estou mais gordinha, a culpa é deste tipo de coisas”, brinca Laura Figueiredo nas Stories do Instagram, onde revela um pouco do jantar, que inclui ovos recheados para entrada e carne assada no forno.

Espreite o vídeo abaixo.

»» Lourenço Ortigão e Kelly Bailey mudam-se para apartamento de luxo de 1 milhão de euros