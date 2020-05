Depois de terem passado cerca de dois meses apenas na companhia um do outro e da filha, Laura Figueiredo e Mickael Carreira já voltaram a estar com os restantes elementos da família Carreira para um jantar animado.

A antiga apresentadora do Fama Show revelou um pouco desse momento nas suas redes sociais, nomeadamente, imagens do repasto confecionado pelo seu sogro, o famoso cantor português Tony Carreira. “Gente, quando me virem e acharem que estou mais gordinha, a culpa é deste tipo de coisas”, brinca Laura Figueiredo nas Stories do Instagram, onde revela um pouco do jantar, que inclui ovos recheados para entrada e carne assada no forno.

Recorde-se que os dotes culinários de Tony Carreira já foram postos à prova em direto n’ O Programa da Cristina. Veja o vídeo em baixo: