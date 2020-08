Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde é uma mãe completamente babada. São várias as vezes que a atriz partilha com os seguidores alguns momentos irresistíveis do seu filho de um ano, Oliver - uma cara já bem conhecida entre o público, que não lhe resiste.

Esta quinta-feira, 6 de agosto, Jessica mostrou aos fãs como o filho acorda bem disposto.

Depois de ter partilhado com os seguidores a felicidade por ter dormido 12 horas seguidas a atriz foi até ao quarto de Oliver enquanto ele a espera em pé na cama, acabado de acordar.

Como é habitual mostrou-se sempre bem-disposto e muito amoros, ora veja no vídeo abaixo.