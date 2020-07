Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 8 de julho, Jessica Athayde abriu o coração aos seguidores.

Na sua conta de Instagram a atriz revelou alguns dos seus momentos mais complicados e da terapia que foi tão importante nestas fases.

Jessica aproveitou o aniversário da sua terapeuta, que acabou por se tornar uma das suas grandes amigas, para falar sobre o seu trajeto.

"A Tâmara e eu não começamos da melhor maneira, tínhamos amigas em comum mas os nossos Santos não batiam, provavelmente porque não nos conhecíamos bem ainda. No dia que bati no fundo com 40 kilos passei a ser paciente dela, tirou-me de forma incansável do fundo do poço no seu consultório dia após dia, e aí passou a ser minha terapeuta... Ao longo dos anos sem nunca deixar de me tratar seja para ganhar peso, tratar da minha ansiedade, ataques de pânico, depressões, engordar-me/emagrecer-me/tratar-me das costas passámos a ser amigas", começou por afirmar.

"É das pessoas mais coerentes que conheço, mais justas , mais amiga dos seus amigos que em dois segundos está ao pé de quem precisar custe o que custar, nunca me falhou! Tem um sentido de humor óptimo , sincera e bruta como tudo, mas um coração gigante. Hoje faz anos e é uma das pessoas mais importantes da minha vida ❤️", acrescentou.

Recorde que esta não é a primeira vez que a atriz fala sobre a importância da saúde mental, saiba mais aqui.

Reprodução Instagram, DR