Reprodução Instagram, Dr

Jessica Athayde é uma mãe babada. São várias as vezes que a atriz partilha com os seguidores alguns momentos bem divertidos ao lado do filho, Oliver.

Esta quarta-feira, 15 de julho, a atriz mostrou-se a brincar com o filho no seu novo espaço de diversão: uma pequena casa de brincar, veja no vídeo abaixo.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, Jessica escreveu em tom de gozo: "Só tem um ano e já fugiu de casa, pegou no carro, comprou um tigre de loiça, levou os melhores amigos coelhos e bazou. Quando for a hora do biberão quero ver como fazes 😎".

Nos comentários os internautas ficaram deliciados com a fotografia amorosa, que pode ver abaixo, e desfizeram-se em elogios. Além disso não deixaram de sublinhar o crescimento do bebé: "Está enorme 😍", "Fantástico Oliver 💪", "Este baby é um sonho!", "Bebé mais LINDO 🙈😍".

Recorde que Oliver é fruto da passada relação da atriz com Diogo Amaral mas há quem fale numa possível reconciliação (saiba mais aqui).

Reprodução Instagram, DR