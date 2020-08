Getty Images

Parece que a infância da irmã de Mariah Carey foi muito traumática. Alison Carey está a processar a mãe, Patricia Hickey, em tribunal afirmando que esta a abusou sexualmente quando era criança.

A mulher, agora com 57 anos, acusa a mãe de a forçar a realizar atos sexuais com estranhos aos 10 anos de idade. Segundo o Daily Mail, Alison disse que também teve que assistir outras crianças a serem abusadas "durante as reuniões de adoração satânica no meio da noite, que incluíam sacrifícios".

De acordo com os documentos do tribunal de Nova Iorque, obtidos pelo jornal britânico, Alison sofre de transtorno de stress pós-traumático e depressão, levando-a a consumir drogas "na tentativa de suprimir memórias horríveis", como resultado desses acontecimentos. Recorde-se que a irmã da cantora é seropositiva e está afastada de Mariah há anos.

Alison Carey exige uma indemnização monetária pelos danos físicos e psicológicos causados.