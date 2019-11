1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Pedro Carvalho está a viver uma fase feliz na sua carreira. O ator, que está a viver no Brasil, acaba de gravar a sua última cena na novela A Dona do Pedaço, que atualmente podemos ver em exibição na SIC.

Nas redes sociais, Pedro Carvalho despediu-se da trama e partilhou imagens do casamento da sua personagem, o pasteleiro Abel, com a transexual Britney, quebrando todos os preconceitos.

"OBRIGADO! É tudo o que consigo dizer. Que honra poder fazer parte desta história de amor que passa uma mensagem que precisa ser dita e mostrada, sem medo. Eu nunca entendi o preconceito, juro! AMOR É AMOR! As diferenças do outro são qualidades. Cada um sabe de sua vida. Viva o Amor, seja de que forma for e não o ódio", começou por escrever.

"Não paro de receber mensagens e stories dizendo: ‘obrigado’. Isso significa que o preconceito está apenas na cabeça das pessoas e que pode SIM romper barreiras. Termino este lindo projeto com chave de ouro e com uma gratidão enorme no meu coração a todos os que ajudaram a que o ‘Abel’ e este casal se tornassem tão queridos do público, equipa, amigos de elenco, direcão, público, seguidores, vocês”, continuou.

Por fim, o ator dirigiu ainda uma sentida homenagem à sua companheira de cena, Glamour Garcia, também transexual na vida real." E minha irmã para a vida, Glamour Garcia, de quem eu sou fã número 1, por toda a parceria, amizade, profissionalismo, entrega e por dar tanto de você na ‘Britney’, tanto da sua história, da sua representatividade. Te amo. Fizemos bonito com esta cena que tão cedo não sairá da cabeça das pessoas! Bravo", rematou.

Recorda-se que esta é a segunda vez que Pedro Carvalho intregra o elenco de uma novela brasileira da Globo. O ator deu vida ao português Amaro, na novela O Outro Lado Paraíso, exibida no Brasil entre 2017 e 2018.