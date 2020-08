Jonathan Cheban, o melhor amigo de Kim Kardashian, foi assaltado à mão armada em Paris. A notícia é avançada pela revista People que revela que o empresário estava com a mãe no momento do incidente.

De acordo com a publicação os assaltantes levaram um relógio de, Jonathan, de 46 anos, da marca Richard Mille, no valor de 212 mil euros, depois de apontarem uma arma à cabeça do socialite.

Kim Kardashian revive momento muito emotivo com os fãs

Recorde-se que há quatro anos, Kim Kardashian foi também assaltada à mão armada na mesma cidade francesa. Os contornos do roubo fizeram manchete na imprensa internacional depois de ter sido revelado que a mulher de Kanye West foi inclusive amordaçada na casa de banho do hotel onde estava hospedada.