Cláudia Raia é uma mulher orgulhosa da família que a rodeia. Esta terça-feira, dia 4 de agosto, marca um dia especial para a atriz que celebra o aniversário do marido, Jarbas Homem de Mello.

Como seria de esperar, não quis deixar passar a data em branco e fez uma autêntica declaração de amor nas suas redes sociais de forma a celebrar o 50º aniversário do ator.

Para além de um conjunto de fotografias com momentos amorosos entre o casal, que pode ver na galeria abaixo, Cláudia escreveu: "Hoje começa o teu segundo ato, meu amor. E como sempre digo, o segundo ato é infinitamente melhor que o primeiro. Então entra e mergulha de cabeça, as portas estão abertas, estás no auge da tua vida, da tua maturidade, do teu talento, pronto para colher o que plantaste e plantar mais e mais!", avançou.

Por fim acrescentou: "Eu estarei ao teu lado de mãos dadas incondicionalmente. És o meu lugar de amor e de paz! Que Deus te abençoe e te guarde, um lindo novo ciclo! Amo-te mais do que torresmo de pele de frango".

Recorde que a atriz brasileira está nesta relação há cerca de 10 anos e casaram em 2018.

