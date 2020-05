Instagram

Cláudia Raia anunciou através das redes sociais que a sua família está infetada com o novo coronavírus. Apesar de se encontrar a cumprir a quarentena, tanto a atriz como o marido, Jarbas Homem de Mello, e os seus dois filhos Enzo Celulari e Sophia Raia, contraíram o vírus.

“Nós somos formadores de opinião e eu não queria dizer [que tínhamos sido infetados], achei que estava a ser um mau exemplo porque apanhei o vírus em casa”, acrescentou, agora que já passou mais de um mês depois do diagnóstico. Quanto aos sintomas, a atriz explica que depende muito de cada pessoa e que, no seu caso, teve a sorte de apanhar uma “carga viral menor”. “Fiquei com muitas dores de cabeça uns três dias. No primeiro dia, parecia que tinha lutado MMA, estava destruída fisicamente: dor nos músculos grandes, como perna e glúteos. Perdi o olfato, mas o paladar não”, contou.

Embora sem certezas, Cláudia Raia suspeita que tenha sido ela a transmissora do mesmo. “’Coronámo-nos’ em casa. Uma loucura. Desci para ir buscar comida e acho que foi no elevador”, começou por explicar a estrela da televisão brasileira.Cláudia Raia aproveitou também para deixar um alerta a todos os seus seguidores: “Este vírus está em todo o lado. Todos vão apanhar e é triste, mas é verdade. É uma doença traiçoeira. Peço, por favor, que vocês percebam isso de uma vez por todas. Está no meio de nós, sim. Está perto de nós, sim”.