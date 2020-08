Instagram

A Juventus sagrou-se campeã de Itália pela nona vez consecutiva, com um golo de Cristiano Ronaldo, e depois de festejar com a sua equipa, o craque madeirense ‘fugiu’ para os braços da companheira, Georgina Rodríguez, e dos quatro filhos, Cristiano, de dez anos, os gémeos Eva e Mateo, de três, e Alana Martina, de dois.

Feliz pela conquista, o internacional português juntou-se ao restante clã a abordo do iate de luxo que comprou recentemente e onde Gio tem passado os últimos dias.

O reencontro ficou registado nas redes sociais, onde Cristiano Ronaldo escreveu: “A FAMÍLIA CAMPEÃ! Não há nada melhor do que celebrar as nossas vitórias com quem amamos”.

Getty Images

Em tempos normais, por esta altura Dolores Aveiro já se teria juntado ao filho para as habituais férias de verão em família, mas as restrições a viagens impostas pela pandemia Covid-19 obrigam a manter a distância. Além disso, a matriarca do clã Aveiro sofreu um Acidente Vascular Cerebral no passado mês de março e, apesar de ter recuperado muito bem, precisa de ter cuidados redobrados ao nível da saúde.