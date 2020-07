Dolores Aveiro é uma avó babada e não o esconde. Nas redes sociais a mãe de Cristiano Ronaldo partilha regularmente fotografias com os netos e agora, em especial, com Cristianinho, com quem está atualmente a passar férias.

Filho mais velho de Cristiano Ronaldo mima a avó: “Que surpresa boa”

Na sua conta oficial do Instagram, Dolores publicou uma imagem com o menino, de 10 anos, a 'despedir-se' de Porto Santo, e na legenda escreveu: "Gostei muito, adeus Porto Santo, até a próxima".

A cumplicidade entre avó e neto é inegável e, na caixa de comentários, foram muitos os elogios à família. Espreite a imagem em cima.