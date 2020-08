Georgina é uma mãe babada e não o esconde. A namora de Cristiano Ronaldo partilha regularmente fotografias de momentos felizes em família, nas redes sociais, e esta quinta-feira, dia 23 de julho, não foi excepção.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez trocam mensagens carinhosas nas redes sociais

A jovem espanhola aproveitou o bom tempo para se divertir com os filhos Eva, Mateo, Alana e Cristianinho e, na sua conta oficial do Instagram, partilhou o momento com uma bonita descrição.

"Irmãos que amam e mamãe que não os pode amar mais. A nossa melhor energia para o papá", pode ler-se na legenda.