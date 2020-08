Instagram

Esta quarta-feira, dia 22 de julho, Jair Bolsonaro testou novamente positivo para o novo coronavírus. Porém, o presidente do Brasil foi fotografado a passear de mota, mas esqueceu-se de um (grande) pormenor.

É que o político foi visto a falar sem máscara com funcionários de limpeza, perto da residência oficial em Brasília. Recorde-se que Bolsonaro confirmou estar infetado com Covid-19 no passado dia 7 de julho.

Veja as imagens em SIC Notícias.