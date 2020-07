Instagram

Jair Bolsonaro está infetado com o novo coronavírus. A notícia foi confirmada pelo presidente brasileiro, esta terça-feira, 7 de junho, depois do próprio dizer, em declarações à CNN Brasil, que apresentava sintomas como febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue.

O Presidente do Brasil revelou ainda que está a tomar hidroxicloroquina, medicamento usado habitualmente para tratar a malária e doenças anti-inflamatórias como a artrite reumatoide.

Segundo a SIC Notícias, Jair Bolsonaro fez uma ressonância magnética aos pulmões, mas não foi identificado qualquer problema.

Recorde-se que o Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, com mais de 1,6 milhões de infetados e mais de 65 mil mortes registados.