Andressa Anholete

Esta quarta-feira dia 22 de julho, Jair Bolsonaro recebeu o resultado do teste que fez no dia anterior para despistar o novo coronavírus. Resultado: Positivo. A informação é avançada pela residência oficial do chefe de estado brasileiro, o Palácio do Planalto.

"O presidente Jair Bolsonaro continua em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipa médica da Presidência da República. O teste realizado pelo presidente no dia de ontem, 21, apresentou resultado positivo", lê-se no comunicado.

Este é o terceiro teste feito pelo presidente do Brasil desde que foi confirmado que contraiu a Covid-19 no passado dia 7 de julho, após ter apresentado sintomas como mal-estar, cansaço e febre.

Desde então está em isolamento no Palácio da Alvorada, em Brasília. Recorde-se que, antes da confirmação, o presidente já tinha realizado três testes para detetar o vírus, em março, depois de se ter encontrado com Donald Trump.