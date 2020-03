Instagram

Depois da Fox News ter avançado com a notícia de que estaria infetado com COVID-19, Jair Bolsonaro recorreu às redes sociais para desmentir a notícia. “- HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro”, lê-se na página oficial de Facebook do chefe de Estado brasileiro.

Recorde-se que Bolsonaro foi submetido ao teste depois do seu secretário de comunicação, Fábio Wajngarten, ter sido infetado com o novo coronavírus. Quem também terá já sido submetido ao diagnóstico é Donald Trump, que jantou com os dois no passado sábado, dia 7, na Florida. Está previsto que o presidente norte-americano fale ao país pelas 15h00 de Washington (19h00 em Lisboa).