Facebook

Cerca de meio anos depois ter anunciado que estava novamente a lutar contra um cancro, desta vez na mama, Marco Paulo mostra-se feliz com os resultados das últimas análises, que ditam o fim da quimioterapia.

“Passei toda a noite muito apreensivo porque fiz as últimas análises na quinta-feira [dia 16] e só com resultados favoráveis é que saberia se os tratamentos terminaram efetivamente na sexta-feira [dia 17]", explicou o artista à revista Vidas, afirmando que foi “uma felicidade muito grande” quando finalmente soube que estava no bom caminho para a cura. “Acho que por ser a última deram-me uma dose um pouco mais forte do que o habitual e senti-me bastante incomodado, algo que ainda assim é natural, tranquilizaram-me logo os médicos", contou ainda, referindo-se à última sessão de quimioterapia.

Focado em recuperar, Marco Paulo elogiou o trabalho dos especialistas que o têm acompanhado ao longo dos últimos meses: “Os grandes vencedores foram os médicos e os enfermeiros, que ao longo de sete meses cuidaram de mim de forma exemplar e preocupada (…) Todos eles foram sempre incansáveis e até brincaram comigo na última sessão (…) O pior já passou e esta batalha está vencida, mas há que continuar a vigiar. Posso abrir o champanhe, mas com muito cuidado. Cada vez amo mais a vida”.

De referir que, há mais de 20 anos, o cantor romântico já tinha enfrentado um tumor maligno no cólon.