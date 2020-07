Instagram

Mia Rose e Miguel Cristovinho anunciaram o fim do casamento no início do mês de julho, deixando os fãs em choque.

Mia Rose e Miguel Cristovinho trocam indiretas nas redes sociais?

Depois do anúncio, publicado por ambos, nas redes sociais, Mia Rose esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa 'Você na TV', a propósito da sua nova música 'Known Better', a cantora acabou por falar sobre o fim da relação.

Dias depois de anunciar separação, Mia Rose mostra-se feliz em boa companhia: “O homem da minha vida”

"Quando casei, casei para vida. Mas às vezes as coisas não acontecem como queremos. Estou focada em ser mãe. Vamos fazer guarda partilhada até o Mateus ter 18 anos", revelou.

Reprodução Instagram