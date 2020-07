Reprodução Instagram

Mia Rose e Miguel Cristovinho anunciaram, há cerca de duas semanas, que o casamento tinha chegado ao fim, com um comunicado nas redes sociais e, esta quinta-feira, dia 17 de julho, a cantora lançou uma música intitulada de 'Known Better', que fala sobre uma relação conturbada.

Pouco tempo depois de Mia Rose ter lançado a música e respectivo videoclipe, Miguel Cristovinho anunciou, na sua página de Instagram, o lançamento de uma nova música dos D.A.M.A, banda à qual pertence.

"A quarentena matou-nos", pode ler-se na story que anuncia o nome da canção. Minutos depois, Mia Rose publicou uma story onde se pode ler: "Nope... Não foi a quarentena que nos matou". Espreite em baixo.

Até ao momento não se sabem os motivos que levaram à separação do casal.