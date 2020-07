Foi para grande surpresa dos fãs que Mia Rose e Miguel Cristovinho anunciaram o fim da relação de seis anos - incluindo quase três de casamento - há cerca de duas semanas.

Entretanto, esta sexta-feira, 17 de julho, a sua mais recente música 'Known Better'. Um tema que fala sobre uma relação conturbada, que acabou por não resultar após diversas tentativas.

"Pensaste que era tua / Não importa a que custo (...) Agora é só 'por favor, volta para casa' / Realmente não sabes o que tens / Até perderes, por isso não ligues / Os teus amigos estão a dizer que perdeste a melhor coisa que tinhas (...) Lembras-te quando disseste que era carente / Bem, vou soltar-te, não quero ser egoísta", pode ler-se entre alguns os excertos da canção.

Além disso, no videoclipe é possível ver a artista apontar para o dedo anelar da mão esquerda, onde usaria a aliança de casamento.

Estará a letra desta música relacionada com o fim do casamento com Miguel Cristovinho?

Recorde-se que o ex-casal é pai de um menino, Mateus, de dois anos.

