Luísa Castel-Branco, que foi avó recentemente, celebrou os seus 66 anos e, mesmo em tempo de quarentena, teve direito a várias surpresas.

A comentadora do Passadeira Vermelha ligou para o programa e contou tudo sobre o seu dia de domingo, dia 12. "Foi muito bom, comecei o dia com uma grande surpresa, com o pequeno-almoço trazido a casa”, começou por contar no vídeo que pode ver acima.

“A minha filha enviou-me um filme que fez e editou com os irmãos e com os netos todos e à tarde tocam à campainha, o Francisco disse para eu ir à janela e eu fui e tive uma serenata do meu filho Gonçalo, da minha nora, da minha neta Inês e da Luisinha”, revelou com entusiasmo.

Comovida com tantas surpresa, Luísa Castel-Branco adiantou: “Pronto.. fartei-me de chorar no meu dia de anos”.