Terminadas as aulas, Cristiano, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo rumou à Madeira para estar junto da avó, Dolores Aveiro. A notícia foi partilhada pela própria no Instagram, onde escreveu: “Que surpresa boa! O meu menino veio passar uns dias com a avó 🥰🥰🥰”.

Avó e neto têm uma relação muito cúmplice, até porque a matriarca do clã Aveiro foi a primeira pessoa que o pequeno Cristiano conheceu da sua família, ainda antes do pai. O menino foi concebido através de uma barriga de aluguer nos Estados Unidos e na altura do nascimento CR7 encontrava-se na África do Sul a representar Portugal no Mundial de 2010 e foi Dolores quem viajou para o outro lado do Atlântico para ir buscar o bebé.

Depois disso, a avó manteve-se sempre por perto, até a família deixar Madrid, Espanha, em setembro de 2018, e rumar a Turim, em Itália.

