Reprodução Instagram, DR

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo regressou de Itália para passar uns dias junto da família, na Madeira. E, segundo parece, a sua estadia na ilha está a ser bem animada.

Esta quinta-feira, 9 de julho, Cristianinho fez um programa radical pelas águas da ilha. Um momento que a tia, Elma Aveiro, fez questão de marcar nas redes sociais.

No vídeo que pode ver abaixo, o filho do craque surge ao lado dos primos, avó e tios, num roteiro pela ilha da Madeira onde se podem observar alguns golfinhos e baleias - um momento que deixou as crianças extremamente felizes, ora veja.

Mais tarde a irmã de Ronaldo publicou ainda uma fotografia onde surge ao lado de Dolores Aveiro e do sobrinho. "Dia bem passado com minha família e amigos ❤️ feliz 🙏 divertido 👌 abençoado", escreveu na legenda da foto que pode ver acima.