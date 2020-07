Patrícia de Melo Moreira

Morreu esta quarta-feira, 15 de julho, o embaixador António Franco, casado com a antiga eurodeputada socialista Ana Gomes.

Marcelo Rebelo de Sousa já apresentou publicamente as condolências à família. “O Presidente da República apresentou sentidos pêsames à embaixadora Ana Gomes e restante família do embaixador António Franco, que hoje [quarta-feira] nos deixou", lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República.

"Um embaixador distinto, que exerceu importantes funções ao longo da sua carreira, tendo sido chefe da Casa Civil", adianta ainda o chefe de Estado português no documento, referindo-se ao período em que António Franco trabalhou ao lado de Jorge Sampaio.

António Manuel Canastreiro Franco era casado com Ana Gomes desde 1994 e foi embaixador de Portugal no Brasil entre 2001 e 2004.