Instagram

Raquel Tavares surpreendeu ao anunciar n’ O Programa da Cristina que decidiu deixar de cantar. Em lágrimas, a fadista, de 35 anos, assumiu que esta era “a decisão mais difícil da [sua] vida” e que se devia ao facto de já não estar a cantar por gosto, mas sim por obrigação e de apenas estar a viver para o trabalho e não estar a construir nada além da sua carreira.

>> António Raminhos comenta decisão de Raquel Tavares de desistir da carreira: “É preciso coragem para isto”

O tema foi discutido no programa Você na TV!, da TVI, com Manuel Luís Goucha, Maria Cerqueira Gomes e os comentários Ana Arrebentinha, Cinha Jardim e Flávio Furtado e o apresentador fez declarações que geraram muita curiosidade. "Esta notícia não me surpreendeu porque eu sei das razões que levam Raquel Tavares a pôr um ponto final na carreira, não será um ponto final, uma pausa na sua carreira", afirmou, antes de acrescentar: “Ela não falou disso portanto não sou eu que vou falar".

>> Em lágrimas, Cristina Ferreira recorda o dia em que faltou ao aniversário de amiga “por não querer ver pessoas”

Os comentadores tentaram adivinhar de que estaria Goucha a falar e até sugeriram que Raquel Tavares poderia estar a pensar engravidar, mas o apresentador garantiu: "Não, não por isso. Não é nada por aí".

Reveja o vídeo do momento emocionante em que Raquel Tavares anunciou o adeus aos palcos: