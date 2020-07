PATRICK KOVARIK

Kanye West terá desistido do sonho de um dia ser presidente dos Estados Unidos. A informação foi avançada por Steve Kramer, um dos membros da sua equipa, à New York Magazine. Embora para já não tenha sido avançada nenhuma declaração oficial por parte do rapper, Kramer garante que isso acontecerá em breve.

Refira-se que o marido de Kim Kardashian anunciou a sua candidatura no passado dia 4 de julho, quando o prazo para de entrega de documentos para o efeito já tinha sido ultrapassado em estados como o Texas ou Nova Iorque, mas, na altura, o artista não se mostrou preocupado. À revista Forbes disse mesmo que tinha a esperança de “conseguir contornar a situação”.

Foi precisamente nesta entrevista que Kanye West fez algumas afirmações polémicas, como o facto de se declarar antiaborto ou anti vacinas. Disse ainda ser contra a pena de morte devido à mensagem transmitida pela Bíblia e garantiu que, caso vencesse, iria “reinstaurar o amor e o temor a Deus nas nossas escolas e organizações”.