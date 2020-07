1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Foi pouco depois do nascimento do primeiro filho em comum, o pequeno Oliver, que Jessica Athayde e Diogo Amaral, revelaram estar separados. Entretanto, este fim de semana, os rumores de reconciliação, que surgiram no final do maio, voltaram a ganhar força. Isto porque os dois atores rumaram de férias até ao Algarve, juntamente com a família e os filhos.

Tal como mostraram nas redes sociais, Diogo e Jessica estão instalados no mesmo hotel, fazendo-se acompanhar pelo filho de ambos e ainda Mateus, filho mais velho do ator, fruto do relacionamento com Vera Kolodzig,

"Ahh ok então isto são férias com um bebé? Já percebi. Não podia estar melhor instalada , o meu filho nunca esteve tão feliz com dias passados na piscina com a família toda , mas bolas ... estou ARRUINADA", escreveu a atriz na legenda de uma fotografia em que surge com o filho ao colo.

"Acho que nunca tinha feito umas férias no Algarve que não visse o sol a pôr-se, mas não faz mal. Sabem porquê? Porque vimos o sol a nascer juntos", completou.