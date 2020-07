Reprodução Instagram, DR

Benjamin Keough, neto de Elvis Presley, foi encontrado sem vida na sua sua casa, na cidade de Calabasas, na Califórnia, este domingo, 13 de julho. A notícia é avançada pelo site TMZ, que adianta que o jovem terá colocado termo à própria vida.

De acordo com um comunicado do agente de Lisa Marie Presley, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), a mãe do jovem está "inconsolável e devastada", mas "a tentar permanecer forte" devido aos restantes filhos, "as gémeas, de 11 anos, e a filha mais velha, Riley".

Recorde-se que Benjamim é fruto do antigo casamento de Lisa Marie, a única filha de Elvis e Priscilla Presley, com Danny Keough. Apesar de se manter longe dos holofotes, o jovem destacava-se pelas semelhanças físicas com o avô.