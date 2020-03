Como tem vindo a fazer ao longo dos últimos dias, Blaya publicou esta terça-feira, 31 de março, nas redes sociais um vídeo onde surge a dançar.

O objetivo é animar quem se sente mais em baixo com esta pandemia mundial e também, claro, mostrar o talento que lhe corre nas veias.

No entanto acabou por receber uma crítica a que não deixou de responder. "Preferia apanhar covid", comentou um internauta.

A artista rapidamente respondeu, identificando a namorada do autor do comentário e afirmando: "Amiga, tem mau no teu marido...". A troca de comentários não ficou por aqui ao que o seguidor voltou a responder: "Foi ela que me mostrou. A quarentena levou-nos aos abismos mais macabros da internet. A culpa é dela, gostava de reverter isto e voltar a ser o que era".

De forma a terminar o assunto a artista rematou: "Então vocês encontraram me só agora. Porque este cu e está cara já anda a rodar o insta desta maneira há muitos anos ❤️. Mas sempre há a opção... bloquear. Às vezes sabe bem e eu não ia dar pela vossa falta por isso força. Estou convosco!".

Reprodução Instagram, DR