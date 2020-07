Emma McIntyre / Getty Images

As buscas para encontrar Naya Rivera, de 33 anos, continuam na Califórnia, Estados Unidos. A estrela da série Glee desapareceu na última quarta-feira, dia 8, durante um passeio de barco com o filho de quatro anos, Josey. O alerta foi dado pela empresa de aluguer das embarcações que, estranhando a demora da atriz, decidiu procurá-la e acabou por chamar as autoridades quando encontrou o menino a dormir no barco sozinho e sem saber explicar a ausência da mãe.

Encontrar Naya Rivera com vida é uma possibilidade cada vez mais remota e, neste momento, a polícia acredita que isso seja pouco provável. Até porque nas margens do Lago Piru não foram encontrados quaisquer vestígios que pudessem indicar um desaparecimento voluntário e as contas bancárias da atriz não apresentaram qualquer movimento. Além disso, o seu carro continuou no local onde o deixou quando alugou o barco e os seus pertences pessoais – incluindo telemóvel, carteira e documentos de identificação – estavam dentro da embarcação.

“Presumimos que aconteceu um acidente e que ela morreu afogada no lago", começou por explicar um agente da polícia à BBC. "O nosso objetivo agora é trazer a senhora Rivera para casa, para junto da sua família, de forma a que estes possam ter algum descanso e fazer o luto deste momento tão doloroso", completou.

Contudo, importa referir que as autoridades já assumiram a possibilidade do corpo nunca aparecer, já que se trata de um local com pouco visibilidade, pantanoso e com muita vegetação dentro de água. Em conferência de imprensa, o comandante Kevin Donoghue disse mesmo que poderá ter sido justamente esse o motivo do afogamento acidental. Ou seja, a atriz pode ter decidido mergulhar e ficado presa debaixo de água. Saiba mais AQUI!