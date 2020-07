Getty Images

Continuam as buscas para encontrar Naya Rivera, desaparecida desde esta quarta-feira, 8 de julho, quando saiu de casa, na Califórnia, Estados Unidos, para um passeio com o filho, Josey, de quatro anos. O menino foi encontrado num barco sozinho e terá dito às autoridades que a mãe tinha ido nadar, o que leva a acreditar que a estrela da famosa série de televisão Glee tenha morrido por afogamento acidental.

Para já, o pequeno Josey foi entregue ao pai, Ryan Dorsey, e ontem, um dia depois do sucedido, os dois foram vistos em Los Angeles. Veja as imagens abaixo:

Ryan Dorsey, de 36 anos, e Naya Rivera, de 33, divorciaram-se em 2018 depois de quatro anos de casamento. De acordo com a imprensa norte-americana, aquando da separação, o casal acordou partilhar a custódia de Josey. Esta união sempre foi marcada por muitos altos e baixos e até alguns momentos polémicos: em 2017, por exemplo, a atriz foi detida e acusada de violência doméstica após agredir o então companheiro em público e na presença do filho bebé. Foi nessa altura que a estrela da série Glee decidiu avançar com um novo e definitivo processo de divórcio, o segundo, já que o primeiro acabou por ser cancelado pelos próprios.

Para já, o também ator não se manifestou sobre o desaparecimento da antiga companheira, mas uma fonte próxima revela à revista People que toda a família está em choque. “Estão todos à espera, incrédulos e impacientes para descobrir o que aconteceu”, refere.