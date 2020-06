Instagram

Jessica Athayde partilha alguns aspectos da sua vida privada e esta segunda-feira, dia 29 de junho, voltou a falar de saúde mental.

Na sua conta oficial do Instagram, a atriz publicou um texto onde falou da importância de ter acompanhamento e algum tipo de terapia.

"Já partilhei que tenho uma psicóloga, um psiquiatra, que faço medicina chinesa e até terapia quântica. Que toda a ajuda é bem-vinda. Durante a quarentena até deixei o me de uma psicóloga que fez terapia a custo zero a quem precisasse. Agora deixo aqui sugestões de contactos. E façam vocês o mesmo. Não há vergonha em pedir ajuda, e arrumarmos as nossas gavetas emocionais só nos ajuda a avançar na vida sem medos e de coração disponível", pode ler-se.