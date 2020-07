Drew Angerer

A família tentou que a obra não fosse publicada devido ao acordo de confidencialidade, mas Mary Trump conseguiu ver o seu livro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (“Demasiado e nunca suficiente: Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo”, em português) no topo dos mais vendidos da Amazon (o livro está em pré-venda).

De acordo com a imprensa internacional, o livro da sobrinha de Donald Trump descreve a família em detalhes sórdidos, baseado nas memórias da autora, que passou boa parte da infância na casa onde o presidente dos Estados Unidos cresceu, no bairro do Queens, em Nova Iorque.

Cópias antecipadas da obra, que irá estar à venda no dia 14 de julho, foram divulgadas pelos media norte-americanos, que revelaram que Mary revela o passado sombrio do tio, cheio de e mentiras e traumas familiares.

Afirma, por exemplo, que o líder americano pagou para uma pessoa fazer os exames pré-universitários por ele e que a sua infância foi repleta de abuso emocional, principalmente devido ao pai "sociopata" de Donald Trump, sendo essa a razão pelo qual o presidente desenvolveu "comportamentos retorcidos", como noticiou o The New York Times, como o de ver as pessoas apenas “pelo aspeto monetário” ou usar o “engano como forma de vida”.