Os últimos dias não têm sido os mais fáceis para a família Patrocínio. O pai das irmãs Patrocínio, Pedro Patrocíno, foi internado no final do mês de maio graças a uma bactéria no coração (saiba mais aqui).

Desde então tem tido diferentes fases de recuperação mas atualmente parece mostrar melhorias significativas. Como família unida que são, foram várias as vezes que as irmãs partilharam mensagens de força para o pai.

Esta terça-feira, 30 de junho, Carolina Patrocínio voltou a fazê-lo. Nos stories da sua conta de Instagram a apresentadora da SIC partilhou uma mensagem de força e mostrou ainda um pormenor curioso no quarto onde o pai está internado.

Na mesa em frente à sua cama, existe uma pequena mesa com fotografias das suas filhas, netos e netas, (veja abaixo). Um pormenor que provavelmente lhe transmite força diária.

"Vamos pai", escreveu Carolina na legenda da foto.

Reprodução Instagram, DR