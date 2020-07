Cláudia Vieira foi a primeira convidada do novo programa de Carolina Patrocínio no seu novo programa What’s Up?TV, que estreou esta sexta-feira, dia 3 de julho, na SIC Mulher.

A atriz foi posta à prova com um quiz de perguntas rápidas, onde, uma das questões se focava na última vez que tinha chorado, como ver no vídeo acima.

“Bom, a parte emocional ainda está está toda aqui muito agitada, as lágrimas é uma coisa que acontece com alguma frequência”, referindo-se ao facto de ter sido mãe há sete meses.

“Mas… foi no meu dia de aniversário, no sábado dia 20 de junho. Foi um dia difícil, por causa da morte do Pedro Lima, foi um dia assim pesado com uma notícia que realmente nos deixou assim um bocadinho sem chão”, recordou.

Abaixo, espreite o momento em que Cláudia Vieira, mãe de duas meninas, confessa que gostava de ter um menino.