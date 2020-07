Desde o final de junho que Georgina Rodríguez tem presenteado os fãs com várias imagens a bordo de um iate de luxo. Depois de surpreender com chapéu de ráfia de 500 euros, a modelo declarou-se a Cristiano Ronaldo.

"Estes são os olhinhos que coloco no amor da minha vida. Amo-te", escreveu na legenda da fotografia, referindo-se ao jogador português.

Georgina surge no mar, em lingerie, depois de mostrar um anel (imagem acima) Rabat Jewellery cujo preço ascende aos 8600 euros. Recorde-se que, no mês passado, Georgina ofereceu também um anel milionário à sua irmã, por ocasião do seu aniversário.

Reprodução Instagram, DR