Reprodução Instagram, DR

Este sábado, 27 de junho, marca um dia importante para Eva e Alana Martina, as filhas de Cristiano Ronaldo.

Com apenas dois anos, as irmãs começaram a ter aulas de ballet. Novidade que Georgina Rodríguez partilhou com os seguidores nas redes sociais, através uma publicação onde mostra as filhas vestidas a rigor, com maiô, saia e sapatilhas.

"Os abraços fortalecem, A primeira aula de ballet. Não podíamos estar mais emocionadas", escreveu a jovem espanhola na descrição da foto que pode ver abaixo.

Quem se apressou a comentar este marco importante foi a irmã do craque, Katia Aveiro: "Meus amores da minha vida ❤️❤️❤️amo demais".

Reprodução Instagram, DR