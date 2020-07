Esta quarta-feira, 1 de julho, Fátima Lopes recebeu o sem-abrigo cujo seu programa conseguiu ajudar há cerca de dois anos.

Chico Chicaia precisava apenas de um documento para ser visto como cidadão e poder assim arranjar um emprego, depois de sair das ruas. "Já completei todos os tratamentos, agora só me falta o visto de residência para eu poder arranjar trabalho e para ter uma casinha para viver”, explicando que se encontra à espera de resposta há mais de um ano.

No programa, Fátima Lopes acabou por fazer uma surpresa ao convidado. “É teu meu querido, eu não te posso dar um abraço mas vais-me prometer que me vais dar um abraço quando pudermos (…) agora não te falta nada, só te falta trabalhar”, referiu, emocionada, com o visto de residência nas mãos, mantendo a distância de segurança em contexto da pandemia Covid-19.

"Se alguém nos estiver a ver que queira dar trabalho ao Chico, ele é um excelente trabalhador, tem experiência na área da construção civil, na área da jardinagem, na cozinha, ele é um homem muito respeitador, muito querido e é uma boa pessoa e uma pessoa que fez este caminho que é o mais difícil merece que lhe abramos as portas”, apelou a apresentadora.

“Tu desculpa mas eu estou muito emocionada de te ver aqui e de te ver tão bem porque tu mereces”, confessou.