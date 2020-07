Instagram

Esta terça-feira, 30 de junho, Cristina Ferreira e Rúben Vieira vestiram-se de noivos (veja aqui) para falar de casamentos que são exemplo no programa das manhãs da SIC e nas redes surgiram muitos comentários a criticar a encenação, porque o assistente de realização é casado com a antiga apresentadora da SIC Rita Ferro Rodrigues.

E depois de Cristina Ferreira reagir às críticas (leia aqui), Rúben Vieira também recorreu às redes sociais – onde habitualmente não se mostra muito ativo – para declarar todo o seu amor pela mulher com quem partilhou os últimos 15 anos. “Hoje falámos de casamentos do antigamente, hoje é a altura de homenagear a mulher que me faz feliz, a mulher que me aceita como sou e que me faz sorrir todos os dias... A MULHER QUE EU AMO e com quem quero envelhecer. Minha VIDA, se algum dia ouvires dizer que te esqueci, chora por mim porque morri ❤️”, escreveu no Facebook, na legenda de uma fotografia de Rita.

Desta união, celebrada numa cerimónia romântica no Alentejo em 2010, nasceu Eduardo, de nove anos. A antiga profissional da SIC é ainda mãe de Leonor, que completou recentemente 18 anos, e o assistente de realização é pai de Miguel, de 16 anos.