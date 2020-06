Chris Jackson

O neto Harry sempre foi o preferido da rainha Isabel II de Inglaterra – talvez por ter sido sempre o mais rebelde e ter demonstrado precisar mais de atenção depois da morte da mãe, Diana de Gales -, mas depois da sua saída do núcleo sénior da família real, é no seu irmão, o príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono, que a monarca foca toda a sua atenção.

Há dias, a rainha de Inglaterra, de 94 anos, divulgou uma mensagem sobre a importância do voluntariado e, entre as várias imagens que a acompanham, está uma muito especial do príncipe William acompanhado pelos seus filhos mais velhos, os príncipes George e Charlotte, de seis e cinco anos, respetivamente.

“À medida que a Semana dos Voluntários chega ao fim, é inspirador refletir sobre os muitos milhares de pessoas que, através de atos de generosidade e bondade, alcançaram tanto para o bem maior. Tenho acompanhado com interesse a forma como homens e mulheres de todo o mundo, incluindo a minha própria família, têm ajudado e reconhecido o papel vital do voluntário. Envio os meus melhores desejos a todos aqueles que se entregam tão livremente e abnegadamente ao serviço dos outros”, lê-se na mensagem.

Também Sophie Rhys-Jones, condessa de Wessex e mulher do príncipe Eduardo de Inglaterra, o príncipe Carlos e a mulher, Camilla, duquesa da Cornualha, participaram nesta ação.