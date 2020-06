Reprodução Instagram, DR

Madalena Abecasis abriu o seu coração este sábado, 27 de junho, na sua conta de Instagram num texto emotivo onde fala sobre a sua experiência com a maternidade.

A influencer, mãe de três filhos, sofreu mais do que um aborto - uma experiência que a moldou para o resto da vida. No texto, Madalena começa por explicar como foi uma grávida "tasse'bem" na sua primeira gravidez e como isso mudou.

"Fui mãe desta matulona aos 24 anos. Ainda morava em casa dos meus pais e estava a terminar o curso de 5 anos de design industrial. Lembro-me de andar km’s a pé para ir para a universidade com mega barrigão. De ter de sair do comboio a meio caminho, tal era o enjoo, e a voltar a entrar no seguinte, para n perder as aulas. Comecei também a tirar a carta de condução e tenho quase a certeza q passei pq o instrutor teve pena de mim, que nem o cinto conseguia pôr em condições. Levava uma vida de adolescente, saia à noite sem problemas, mesmo quando já só conseguia rebolar na pista. Não me preocupava, estava tudo bem. Era uma grávida tasse’bem", começou por afirmar.

"Tinha até pensado levar a Francisca, com 3 anos, à eco morfológica, para ver o mano. Coincidências da vida, acabou por não vir porque estava doente. E foi aí que descobri que o meu bebé tinha uma patologia grave no coração, o que me levaria a ter de interromper a gravidez com um parto normal já a bater nos 6/7 meses, dias depois. Saí esbaforida da clínica e sentei-me no passeio em frente ao edifício a chorar compulsivamente, nem sei durante quanto tempo. Depois fazer o parto ao lado de outras grávidas a terem os seus bebés, e eu sem nenhum.. esse momento mudou a minha vida e a minha visão perante a gravidez. E depois o ter de explicar onde estava o mano, e o responder às pessoas que me viam já sem barriga, a perguntar se o bebé era bonzinho. Tornou-me uma pessoa nervosa, ansiosa, atenta, mas muito dramática. Era impensável ter mais filhos", continuou.

No entanto, a influencer voltou a engravidar e voltou a sofrer uma experiência traumática, que a deixou ainda mais assustada: "Anos depois, quando engravidei do Zé, vi as marcas psicológicas que tinham ficado. Não era a mesma tasse’bem de antes. Depois do Zé mais 2 abortos espontâneos até conseguirmos a Júlia. A gravidez dela então foi o cúmulo da ansiedade, sp que ia fazer xixi olhava para as cuecas a ver se tinha alguma mancha de sangue. Realmente, as vivências, experiências de vida, moldam-nos de formas q nunca pensámos. Eu q enchia a boca a dizer que as grávidas-não-me-toques eram umas atrofiadas, e q nunca jamais me iria tornar numa... bem dito, bem feito. Acho que se engravidasse outra vez, já só lá ia se me enfiassem enrolada dentro de papel-bolha", concluiu.

Nos comentários foram várias as seguidoras que se identificaram com o seu testemunho, incluíndo Inês Folque, que também sofreu um aborto antes de ter o seu primeiro filho (recorde aqui).

"Isso de ir à casa de banho... Eu também perdi um antes do Tomás e passei a gravidez toda do Tomás assim... e é mesmo o que tu dizes... muda-nos completamente... também achei que ia ser grávida tasse bem. A minha gravidez também foi vivida com o coração nas mãos, é inevitável e só quando o tive ao colo é que respirei e gozei. E mesmo assim medos e ansiedades não desaparecem todos", escreveu a apresentadora.

