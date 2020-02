Taylor Hill

A vida de Halsey não tem sido fácil e esta não é a primeira vez que a cantora vem a público falar sobre as fases mais duras da sua vida. Desta vez, em entrevista ao The Guardian, a cantora de 25 anos falou sobre como a endometriose - processo no qual as células que constituem o endométrio se encontram fora da sua localização normal, frequentemente associado à infertilidade - e as suas consequências a afetaram a si e à sua auto-estima.

"É o mais inadequado que já senti. Estou a viver esta vida fora de controle e não consigo fazer a única coisa biológica pela qual foi colocada na Terra", lamentou Halsey, referindo-se aos três abortos que sofreu.

"E tenho de subir ao palco para ser esse símbolo de feminilidade e poder? É desmoralizante", afirmou. Apesar das dificuldades, parece que a artista tem boas notícias e o último prognóstico médico dá esperanças em relação à maternidade: "Parece algo que vai acontecer para mim. Isso é um milagre".

A artista, que está actualmente a namorar com o ator Evan Peters, contou numa entrevista no programa The Doctors, em 2018, que sofreu um dos abortos durante um converto. “Estava em tour e descobri que estava grávida. Antes de sequer perceber o que aquilo significava para mim e para o meu futuro, estava em palco e sofri um aborto a meio do concerto. A sensação de olhar para milhares de adolescentes na cara enquanto sangrava pela roupa abaixo e ter de continuar o show…percebi nesse momento que não quero voltar a fazer a escolha de poder ou não fazer o que amo por causa da doença“, disse.