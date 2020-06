Depois de Alexandra Lencastre recordar Pedro Lima nas manhãs da SIC foi a vez de Bárbara Norton de Matos o fazer no programa conduzido por Júlia Pinheiro. A atriz esteve há uma semana com Pedro Lima, que foi encontrado morto no último sábado, 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais.

"Achei-o calmo, calado, pensativo, muito interessado em saber como eu estava a lidar com a pandemia sem trabalho e duas filhas", recordou a atriz no vídeo acima.

"Perguntou-me se estava a trabalhar e eu disse que não. E ele perguntou-me: 'Então como é que fazes com duas filhas?' E eu disse que tínhamos de ser positivos, estávamos todos a passar por uma fase complicada. Ele virou-se para mim e disse: 'Parabéns, tens muita garra. Grande mulher'. Ele era muito ternurento", recordou a atriz.

Bárbara Norton de Matos sentiu o ator "mais calado", mas sublinhou que não queria entrar em especulações, notando que o ator, durante o jantar, falou sobre o casamento com Anna Westerlund para o próximo ano e sobre a nova casa que estava a construir.

