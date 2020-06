Getty Images

Carlos Ruiz Zafón morreu esta quinta-feira, 18 de junho, em Los Angeles, Estados Unidos, onde vivia. O escritor espanhol, que se tornou mundialmente conhecido essencialmente pela sua obra A Sombra do Vento, tinha 55 anos e, de acordo com a sua editora, lutava contra um cancro.

Depois de ser avançada pela imprensa espanhola, a notícia da morte acabou por ser confirmada na conta oficial do autor no Twitter, onde foi deixada a seguinte citação do próprio: “Cada livro, cada volume que vês, tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram e viveram e sonharam com ele”.

O Jogo de Anjo e Cemitério dos Livros Esquecidos são outras obras de Carlos Ruiz Zafón que foram traduzidas em mais de quarenta línguas.