Joaquim de Almeida está a viver um momento difícil. Aos 63 anos, o conhecido ator português chora a morte do seu pai, João de Almeida, de 98. A notícia foi confirmada pelo próprio nas redes sociais.

“Infelizmente não chegou aos cem. Hoje, deixou-nos depois de uma cirurgia por causa de uma queda aos 98 anos. Adeus, Pai. Serás lembrado”, escreveu Joaquim de Almeida no Instagram, onde também partilhou uma fotografia do seu pai com os seus seguidores.