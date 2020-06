Instagram

Esta quinta-feira, 18 de junho, Cláudio Ramos fez um desabafo com os seguidores nas redes sociais. O apresentador de televisão confessou que nos últimos tempos se tem sentido cansado e, por vezes, inseguro.

"Este sou eu quando acordo. Mal disposto, com saudades do café que não bebo há muito tempo, a lidar com meia dúzia de inseguranças e frustrações, a ter medo de não ter tempo para desfrutar do tempo que passa, a questionar ao que realmente vale a pena dar atenção. Este sou eu com saudades dos amigos, com vontade de viajar, com uma obra parada, com uma filha adolescente, com enredos familiares, com projectos a meio, com vontade de agarrar mais um desafio e outro", começou por afirmar.

Entre várias revelações, Cláudio Ramos também confessou que pretende afastar-se dos ecrãs em breve, dando por terminada a sua carreira: "Este sou Eu, o mesmo que tem a urgência de abrandar de forma veroz e de se reformar aos 50, onde possa voltar a beber café de cafeteira, ter tempo para ver as árvores crescer todos os dias, vê-las dar flor, depois fruto, varrer-lhes as folhas do chão no quintal e perceber que a terra é mais do que aquilo que pisamos. Na altura terei tempo e espaço para os amigos - que os de verdade ainda la estarão -, não terei inseguranças e vou a tempo de viajar e descobrir lugares que não consegui. Este sou Eu feliz mas inquieto que aos 50 se sentará para meter no lugar certo a aventura de ter sido Eu durante 50 anos... 🙂".

Leia Também: "APÓS NOTÍCIA DE ALEGADA SEPARAÇÃO, CLÁUDIO RAMOS DEIXA MENSAGEM NAS REDES SOCIAIS"

Reprodução Instagram, DR