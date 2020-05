Reprodução Instagram, DR

Ao fim de três anos, a relação de Cláudio Ramos e Diogo Faria terá chegado ao fim. A notícia é avançada pela revista Nova Gente, que dá conta que o casal se terá separado há poucos meses.

Entretanto, após a divulgação da notícia, esta quarta-feira, 27 de maio, o apresentador deixou uma mensagem nas redes sociais, referindo-se aos últimos dias.

"Hoje ainda não vos tinha dito um olá nem vos tinha piscado o olho. .

Têm sido dias corridos mas felizes e vocês fazem parte deles, por isso aqui fica o meu olá de olho piscado", escreveu o apresentador na legenda da imagem em que surge visivelmente descontraído.

De salientar, que até ao momento, nenhum dos dois confirmou os rumores de separação. Porém, há cerca de uma semana, quando o ator comemorou mais um aniversário, ambos deixaram uma mensagem algo enigmática nas redes sociais. “Criei uma Tradição neste dia que se tornou um hábito feliz: viajar, sair, ir por aí fora como se não houvesse amanhã. Parques de Diversões, experiências de adrenalina, aventuras fulminantes e imprevisíveis, momentos inesquecíveis que sempre me permitiram dar fôlego à criança pequenina que ainda existe em mim. Julgo que é para isso que serve a data do nosso aniversário, mais do que assinalar o dia em que tudo começou, fazer um balanço do que entretanto se passou ou queremos que venha a passar, permitirmo-nos apenas Ser, à nossa maneira. Este ano, não vou viajar, não vou aventurar-me por aí fora, mas vou celebrar, vou agradecer e vou sobretudo manter a determinação de que a vida só pode ser feita para sermos felizes. ”, escreveu Diogo Faria na legenda de três fotografias onde surge com o mar como pano de fundo e a agarrar três balões.